夏博義聲稱無隱瞞政治背景　議員斥賴死唔走拒辭職

香港大律師公會新任主席夏博義，被揭發原為英國自由民主黨成員，是該黨牛津市聖瑪格麗特選區議員，在大律師公會主席選舉前半個月才辭任牛津市議員一職。他接受傳媒訪問時，仍聲稱並無隱瞞其政治背景，不會退黨及辭去公會主席一職。議員狠批夏博義厚顏無恥、「賴死唔走」，意圖干預本港政治。

夏博義上任後公開表明《港區國安法》不符法治精神，被港澳辦及中聯辦點名炮轟，更被質疑隱瞞其政治背景。夏博義接受傳媒專訪時表示，公會知悉他計劃辭任市議員，並認為繼續擁有黨籍不構成任何問題，強調並無向公會隱瞞其政治背景。夏博義又指，已經完全不活躍於黨務，但基於情感上的聯繫不想退黨。若然有很多人要求他退黨，他不排除會作出此決定，但指目前沒有人要求他退黨，他認為不會對公會造成任何傷害，亦不會影響其作為主席的獨立性。夏博義又表示，對於身為英國人、香港人及公會主席均感到自豪，不認為當中有任何衝突，表明不會辭任公會主席。

身兼執業律師的議員周浩鼎，狠批夏博義厚顏無恥、「賴死唔走」。周指各界質疑夏博義是「搞政治定做法律」，已明確要求夏博義辭任公會主席，直斥對方不要捉錯用神。英國自由民主黨對於《港區國安法》的立場清晰，一直抹黑法例，主張危害國家安全，已長年被批評是「掛羊頭、賣狗肉」，淪為政治機器的公會，竟變本加厲，赤裸裸地默許擁有此黨籍的政治人物擔任主席，干預本港政治，是居心叵測。周浩鼎要求夏博義立刻辭職，同時促請執法機關「盯緊」夏博義有否聯繫外國勢力。

對於有團體質疑公會或因涉及與境外組織有聯繫，可引用《社團條例》禁止公會運作。夏博義形容此是瘋狂的想法，如基於捏造的原因而禁止專業團體運作，是極權國家的行為。而夏博義早年有份在香港創立「香港人權監察」組織，曾收取「美國國家民主基金會」捐款。他回應指該組織從來沒有從政府收過捐款，該基金會亦從來沒有嘗試干預組織運作。夏博義又指，公會正就港區國安法的條文進行研究，不排除會向律政司提交意見，而公會近月已成立一個新的委員會，跟進及監察外界對公會的批評。