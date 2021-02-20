旺角T.O.P及奧海城淪偷拍黑點　玻璃扶手梯圍欄倒映春光

不少女士愛穿短裙行街，惟新穎的通透玻璃圍欄設計，卻存在走光陷阱，加上旺區行人摩肩接踵，易讓不法之徒乘機偷拍裙底春。根據警方數字，2015至2019年度平均每年有300宗公眾地方偷拍猥褻照片個案，反映偷拍問題嚴重，其中油尖旺區更成偷拍罪案發生黑點。有婦女團體今日(20日)發表調查報告，發現購物商場、鐵路車站淪偷拍重災區，其中旺角T.O.P商場及奧海城二及三期更成兩大偷拍黑點，因商場設計採用玻璃圍欄及幕牆，扶手電梯亦採用透明玻璃，容易偷拍電梯旁或正乘搭扶手電梯女性的胸部及裙底。

關注婦女性暴力協會研究主任邱志衡表示，是次研究以城市漫步的方式，邀請9位女性分別於購物商場、鐵路車站、行人天橋及康樂設施等30個公共空間及社區設施作測試，當中T.O.P商場、奧海城二及三期、亞皆老街至旺角東站行人天橋、旺角站、海港城都成為最有偷拍隱慮的五大黑點。

報告指出，由於購物商場使用透明玻璃圍欄設計，女士站近圍欄容易讓人偷拍裙底春，而女性對玻璃幕牆反射也缺乏防範意識，加上旺角人流眾多，更為偷拍者提供掩護。

油尖旺區議會婦女事務工作小組委員胡穗珊表示，希望以區議員身份監督及推動政府成立專責部門，並將約見不同政府部門跟進。團體亦建議，政府應盡快立法檢控偷拍，以加強阻嚇性及堵塞法例漏洞。