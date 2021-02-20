食署鎖熟食中心防煙門集中登記安心出行　消防指違規即解封

政府放寬晚市禁堂食令，惟前提要顧客須掃描「安心出行」二維碼或留低個人資料。為防顧客不登記資料，食物環境衞生署昨日(19日)竟將大埔墟街市及熟食中心走火通道的防煙門以鐵鏈鎖上，此舉疑違反消防條例備受批評。有指消防處今晨(20日)到場檢查後確認違規，防煙門現已解封。

涉事熟食中心位於大埔墟街市2樓，市民除正門外，也可從熟食中心的載貨電梯大堂出入，熟食中心內另有走火樓梯往地面，但載貨電梯大堂的防煙門昨日被食環署鎖上，而兩道出入熟食中心的防煙門，其中一道亦被食環署以鐵鏈鎖上，再以膠帶圍封，另一道門則有職員為進出市民登記及量度體溫。

熟食中心後方另一道可通往平台的鐵門，及中心內另一道玻璃門亦被食環署封上，市民須由其他出入口進出平台。食環署封鎖防煙門消息一出，隨即被轟反智，並涉嫌違反消防條例，發生火警時或會阻礙逃生。

大埔區議員林名溢今日在個人社交網站透露，有食環職員轉述今晨消防處曾前來檢查，確認違反條例，故食環署已解封該門，並提醒市民在非緊急情況下透過其他有檢疫措施的入口進出。他指出，原先被封的兩個防煙門距離雖短，但假如湊巧火勢堵塞唯一出路或人流太多，還是有機會構成危險。東網正向食環署及消防處查詢，暫未有回覆。

根據《消防（消除火警危險）規例》，任何人如容許物件阻塞處所內的逃生途徑，或將逃生途徑以任何鎖或其他器件關牢，以致在火警或其他災難一旦發生時，不能在毋須使用鑰匙的情況下隨時方便開啟，或實質上增加逃生困難，即屬犯罪。首次定罪可被判罰款10萬元；重犯則每次定罪可罰款20萬元及監禁1年。