劏房無保障業主隨時迫遷　住戶憂捱貴租促政府助安居

香港房屋嚴重供不應求，公屋輪候冊申請人數超過25萬，平均輪候時間逾5.7年，相反，私人樓宇及劏房租金不斷上升，愈來愈多基層市民被迫居於隨時面臨清拆的工廈、天台屋、平台僭建劏房等。有團體調查發現，不少居所清拆後，居民未有獲妥善安置，當中大部分人已輪候公屋至少1年，更有逾40%人已輪候公屋5年以上，遠超房委會3年上樓目標。

「關注安置政策連線」去年12月30日至今年1月17日期間進行問卷調查，訪問147位受執法影響的不適切居所的住戶，其中有約50%受訪者居於平台僭建劏房，約20%居於工業大廈及天台屋，餘下20%人則居於寮屋。

現時劏房戶的租金中位數約為每月4,000至5,000港元，近70%人表示因收入低，較少居所可供選擇。劏房更面臨不少困難，包括過半人擔心發生火災時難以逃生、租約不受保障等，逾30%受訪者更擔心因政府部門採取執法行動或被業主違法迫遷。但他們收入較低，只能搬去工廈、劏房等。如被迫遷，逾80%住戶期望能獲安排入住鄰近中轉屋至上樓，另有39%人則希望政府提供搬遷津貼。

一家三口居於荃灣不足100平方呎劏房的王小姐指，去年9月被告知，須於今年3月3日遷出租金只是1,800港元的單位。由於家庭收入不穩，每月約萬多港元，他們一家實在難以負擔市面租金，面臨搬遷期限將至，感到相當徬徨。她期望政府能提供搬遷津貼，或獲安排到同區公屋，方便上班上學。同樣面對迫遷問題的陳女士亦指，現時一家三口居於葵涌一不足200呎的天台屋，每月租金少於5,000港元，惟因家庭收入低，難以找到價錢和呎數合宜的單位，政府也沒有提供支援，負擔極大。

團體促請政府將不適切居所列入租務管制範圍，以保障租客居住權益，並規管這些居所，保證他們符合消防安全及環境衞生等要求。另外，由於現行政策嚴重過時，只設屯門臨時收容中心及中轉屋，位置相對偏僻，對住戶上班或求學造成不便。他們要求政府全面檢討安置政策，並增設社工隊，統一向受執法行動影響須遷出的住戶提供搬遷津貼。