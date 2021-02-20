政Whats噏：區管會飛走區議員惹泛民不滿　政府反指已聆聽聲音

今屆區議會由民主派主導，自上任起同政府關係一直緊張。政府繼早前唔再委任現屆區議員任各區嘅分區委員會委員，以及唔再畀泛民區議員加入撲滅罪行委員會後，最新連各區嘅地區管理委員會（區管會）都唔再邀請區議會代表參與，變相做返政府嘅內部官方會議。有區議員今喺社交網站發文，質疑做法再次「飛走區議員」，會令政府政策更離地。而當局就話，政府部門有充分渠道聆聽區議會聲音。

政府早喺1982年起推行「地區行政計劃」，喺全港各區設立區議會和區管會，後者由當區民政事務專員擔任主席，成員唔單止有主要服務嘅政府部門代表，例如教育局局長、警務處處長等，過去亦會邀請各區嘅區議會正、副主席，以及區議會轄下各個委員會嘅主席加入。

早喺舊年11月已有消息傳出，政府未來計劃唔會再邀請區議會代表加入各區嘅區管會。而翻查政府網頁上嘅最新名單，依家全港18區嘅名單中都再見唔到區議員嘅蹤影，只係得翻各個政策局或政府部門嘅代表。

油尖旺區議會副主席余德寶則喺Facebook發文，形容做法係再次飛走區議員，質疑政府再次以政治凌駕民生，仲話大角咀嘅死車問題、旺角嘅無家者等嘅民生議題，本來都可以喺區管會上跟進喎。佢又批評政府玩呢啲政治把戲，只會令其封區或「安心出行」等等嘅政策，變得更加離地、勞民傷財咁話。

而睇返民政事務總署向區議會嘅回覆就話，各屆區議會合共成立咗313個專責委員會或工作小組，形容政府部門已經透過有關平台有效咁聆聽到區議會嘅聲音。信中又指出，政府經過檢討後決定理順區管會嘅運作，強調政府相關部門會透過唔同平台，繼續同區議會保持緊密溝通。