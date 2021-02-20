海洋公園水上樂園幾近完工　議員關注能否收支平衡

負債纍纍的海洋公園再向港府申請「泵水」68億元，啟動重生方案救亡。立法會經濟發展事務委員會下周一（22日）將討論海洋公園重生方案撥款申請，海洋公園今日（20日）安排委員會多名成員到海洋公園水上樂園參觀，期望作最後拉票，以爭取撥款。不少議員參觀後均指出，水上樂園內不少硬件設施大致落成，認爲海洋公園應透過配合南區附近的景點，進一步發展成為一個主要的度假勝地和休閒區，帶動區內經濟發展。

海洋公園新建的水上樂園預料最快於今年8月開幕，海公園今日安排一眾立法會議員實地了解公園的最新情況，聽取園方講解建議中的改革計劃。公園亦安排議員參觀興建中的大樹灣新水上樂園，參觀內裏大型造浪池、室內滑水梯及彩虹滑梯等設施。

參觀完結後，議員謝偉銓在Facebook上貼上多張水上樂園的照片，讓大家先賭爲快，相片可見水上樂園內多個設施經已落成，色彩繽紛的彩虹滑梯尤其搶眼，成爲主要打卡點。而大型造浪池有分開室內及室外共兩個，其中室外的造浪池更可望到廣闊的海天一色景色。

同樣獲邀參觀的議員姚思榮表示，現場所見水上樂園的硬件設施已落成得「七七八八」，還剩下一些喉管及通電設施未完成，預料應該可以趕及今個暑假開幕，而議員們最關心的還是屆時入場人數及能否收支平衡等問題。

議員容海恩參觀後則認爲，海洋公園應重點發展教育保育工作，避免大規模投資於機動遊戲，縮小公園規模，並利用其獨特自然環境，包括其山勢和海岸線等，連同南區其他景點，為本地和外來訪客提供與別不同的更佳體驗。