城大工會前主席謝永齡遭提早解約　斥校方剝奪退休福利

本應於去年9月7日離職的城大職員協會前主席謝永齡，稱被校方通知需提早約2個月離開，並不發放用於進入校園的證件。謝今日(20日)批評城大奪其退休福利，對於未有派發證件進入校園，他指情況猶如「禁足」城大，並斥事件缺乏理由及上訴機制，明顯打壓及歧視他擔任工會主席。

謝永齡指城大校委會於去年3月單方面更改離職福利條件，形容是「黑箱作業」、剝奪退休員工的離職福利。他稱早前本來可使用城大信用卡及身份證登記進入校園，但其後遭校方禁止，更表示自己是唯一被懲罰的實任制長期服務退休員工。他批評校方做法缺乏理由，更沒有調查及上訴機制。謝又指，城大發放的「修訂享用長期服務／退休教職員離職福利資格的指引」中列明的「有損校譽」沒有客觀標準，任由管理層解釋及校長決策，質疑事件存有角色衝突。他將會要求勞工處介入，同時會向勞資審裁處投訴。

城大職員協會曾於2019年在校內張貼資料，批評校方「肥上瘦下」，即員工的人工不高，但管理層的薪金就「咁誇張」，其後被校方清除牆上文字，謝曾批評校方剝奪言論自由。謝從1987年任職城大，原本是城大應用社會科學系副教授。他於去年9月7日離職，但遭校方於6月尾通知需於在該月尾離開，並要求14天內搬離辦公室及宿舍。