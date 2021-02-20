「安心出行」偽冒程式湧現　資科辦已交警方跟進

政府放寬防疫措施，其中食肆可恢復晚市堂食至晚上10時，但要求顧客須透過「安心出行」應用程式掃描二維碼或登記個人資料。「安心出行」應用程式下載量急升，但同時有團體呼籲市民杯葛「安心出行」，亦有人寧冒違法風險使用偽冒程式。政府資訊科技總監辦公室今日(20日)表示，留意到偽冒「安心出行」應用程式的情況愈趨嚴重，因製造或使用有關偽冒程式有可能觸犯相關法例，已將所有懷疑偽冒網站及流動應用程式交由警方跟進。

對於有市民擔心「安心出行」流動應用程式會洩露行蹤，侵害個人私隱。政府資訊科技總監辦公室重申，有關應用程式毋須用戶登記，沒有追蹤功能，出行紀錄只存放用戶手機，個人行蹤不會外洩，不構成私隱風險；又指程式已通過獨立第三方進行的保安風險評估及審計和個人私隱影響評估，確保符合《個人資料（私隱）條例》的規定，市民可安心使用。

當局提醒市民，登入或使用來歷不明的網站或應用程式，反會構成網絡安全及私隱外洩風險，促市民應做好資訊保安、切勿以身試法。當局未來會繼續做好解說工作，呼籲公眾認清事實，切勿輕信虛假和失實資訊。