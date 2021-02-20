醫療輔助隊周年複試如期舉行　隊員憂人群聚集播疫

新冠肺炎疫情持續，除了衛生署，醫療輔助隊亦一直參與疫情支援的工作，包括封區、撤離等。消息指，醫療輔助隊將於明日(21日)及28日兩個周日舉行周年複試，有隊員憂慮人群聚集易增病毒感染風險。醫療輔助隊回覆查詢，證實年試會如期舉行，讓隊員重溫急救技巧，確保服務水平。隊方會採取相應防疫措施，減低傳播風險。

據悉，由於疫情嚴峻，醫療輔助隊去年12月已經取消定期訓練，惟醫療輔助隊將於明日及2月28日一連兩個周日舉行周年複試。有隊員憂慮，醫療輔助隊參與多場疫情支援行動，人流出入總部，有機會增加染疫風險，不解為何要如期進行考試。而且，如果有隊員染疫，有機會要多人隔離，影響服務安排。

醫療輔助隊初步回覆指，隊員每年都必須通過急救複試，以達到要求水平，保證服務質素。大部分隊員已經考完急救複試，明日及28日只是讓小部分尚未考試的隊員應考，隊員也會分時段考試。因應疫情，隊方會採取相應的防疫措施，包括保持社交距離、戴口罩、使用酒精搓手液等，並加強考試場地的清潔，以減低隊員感染的風險。