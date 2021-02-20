楊潤雄指日後若疫情反覆 自願檢測學校可獲更彈性安排

全港學校在新春假期後可安排不多於三分一學生上面授課。教育局局長楊潤雄今日(20日)接受傳媒專訪指，約100間中小學及幼稚園安排教職員定期檢測，以申請全校恢復半日面授課堂，惟全港學校能否全面復課，取決防疫措施放寬後疫情能否受控。

全面復課方面，楊潤雄指農曆新年假期後有很多社交活動進行，目前當局仍需密切觀察疫情發展，會否再有群組再現，方可決定何時全面復課。至於對下月全面復課是否樂觀，他指今次放寬社交距離、恢復面授課堂或讓場所重新運作，疫情仍能受控下，才有足夠條件再放寬更多其他社交距離措施，包括回校面授課堂。

教育局公布逾200間學校遞交全校恢復半天面授課的申請，當中約一半為補習學校，楊指另外最少約100間學校安排教職員定期檢測，向教育局遞交有關申請，當中以幼稚園為主。他指，若日後疫情反覆，可因應情況讓自願定期檢測學校，在教學安排上有更大彈性。就有聲音建議教師獲列入疫苗優先接種群組，他指政府會按疫苗供應作全面考慮。

當局將國家安全教育納入中小學課程框架，並滲入不同科目。楊潤雄指，課程重視價值觀教育，從小建立國家觀念，無意以測考評估成效。他又指，國安教育和所有價值觀教育一樣，均透過課堂、課外活動互相緊扣，深化價值觀，但他同意國家安全概念對港人是新範疇，局方將繼續向教師提供培訓。