IVE生研個人健康管理App　上載瞳孔照　AI評估白內障風險

一般人身體出現小毛病時未必會即時求醫，甚至只自行搜集資料作判斷，或令病情更為嚴重。香港專業教育學院（IVE）有畢業生開發「雲端人工智能（AI）個人健康管理手機應用程式」，助市民評估個人健康狀況，實行「居家健康小測驗」，及早發現如白內障、皮膚病等健康隱患，盡快求醫治理。

該應用程式特別着重簡便操作介面，例如用戶只須拍攝自己瞳孔的近照，再上載照片至應用程式上，雲端系統便會以機器學習的技術，自動比對資料庫內數千張白內障患者的瞳孔照片，就顏色及狀態等與用戶的瞳孔照作比較。

數分鐘內，系統便能初步評估用戶患上白內障的風險，以低、中及高風險為指標以作參考。若發現屬高風險情況，用戶可透過應用程式內置的預約系統，聯絡醫護專業人員作進一步評估及診治。

醫療健康資訊管理平台創辦人林振偉（Ding），是IVE雲端系統及數據中心管理高級文憑畢業生，去年他與公司團隊開發了該應用程式。他指，去年疫情初時，有不少長者或長期病患者因擔心受感染，忌諱到診所或醫院求診，有機會出現延誤醫治的情況，故嘗試運用資訊科技方面的知識，幫助市民評估健康狀況。

除雲端AI的健康評估功能外，Ding的公司開發的手機應用程式亦可恒常監測用戶的健康狀況，用戶只需輸入簡單數據，例如身高、體重等，配合可穿戴式裝置，系統便會按照所得數據，提供健康生活建議。Ding的團隊亦為本港多間醫療機構設計「診所管理系統」，推動醫療紀錄無紙化。