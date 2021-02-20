環保團體郊野公園植樹苗慘被斬走　疑是露營客所為

前人種樹，後人毀樹！為加強本港生物多樣性，環保團體綠惜地球正與漁農自然護理署合作，在多個郊野公園展開「植林優化計劃」，以種植本地品種的樹木。不過，該團體指早前返回其中一個植樹場視察，竟發現原本種滿樹苗的一遍土地，竟變得光禿禿，樹苗離奇消失，現場留下大遍垃圾及燒炭留下來的灰燼，疑有人欲在該處露營，故斬走阻礙紮營的樹苗。

綠惜地球總幹事劉祉鋒表示，由於本港樹木以外來品種居多，不利於本地昆蟲生長，團體早前加入漁護署計劃，經過與署方商討後，在多個郊野公園劃出植樹林栽種本地樹苗，並承諾5年內會照顧該些樹苗成長。不過，他指近日職員返回一個植樹林視察時，發現樹苗無端消失，現場留下曾有人露營的痕迹。他指樹苗經過不少職員、義工投放不少心機照料，對事件感傷心，「心機都被白費」，需重新找適合時間及樹種栽種。

他表示，職員已在植樹林外安裝有關計劃的標示，更特地選擇一些遠離行山路徑的地方，未料仍慘遭破壞。他稱疫情下市民希望多到郊野走動屬無可厚非，但再三勸喻市民行山或露營應選擇正式劃出的行山路線及營地，又指疫情下經常郊外在看見口罩、膠樽及食物包裝，籲行山市民應保持基本禮儀，自己垃圾自己帶走，不在郊外留下任何人類痕迹。