百年古道石橋　湮沒在赤柱　古蹟辦唔踢唔郁

香港遺迹處處，但港府懶理保育，隨時又走寶！赤柱馬坑山徑有兩座逾百年的石拱橋，資料紀載兩座古橋分別名為「老虎坑」及「獅子坑」，當中「老虎坑」高約10米，具羅馬式建築風格，頗爲宏偉；鄰近大潭道亦有兩座疑於同年代興建的古橋。但港府「唔踢唔郁」，古橋一直埋藏在山徑草叢中，未有作歷史評級及保育，經本報介入後，古物古蹟辦事處才回覆指，會考慮將有關古橋及古道進行初步研究及考慮納入「須進行評級的新項目」。有保育專家及議員批評現時政府評級緩慢，擔心歷史建築「未評級先破壞」，促請政府加快審核進度，以免浪費瑰寶。

赤柱有兩座歷史悠久的石拱橋，分別位於馬坑山徑不同路段。記者日前到場視察，兩座石橋一大一細，橋身結構大致完整，惟橋頂石壆位置有部分石塊倒塌，體積較大的「老虎坑」，高約10米，如同3層樓高，闊約20米，至於較細的「獅子坑」則高約一層樓高，闊約8米。有南區區議員稱，目前可追溯赤柱道的工程合約至1847年10月，文件指出，當時政府同意興建一條路連接香港仔及赤柱，故他估計兩座赤柱古橋均於1847年興建。他續稱，其中於「老虎坑」後面更有約20米長的疑似引水道，鄰近赤柱峽道，可連接古橋，估計具排水功能。他同時對比170年前地圖，指鄰近大潭道的古橋遺迹屬當年連接到赤柱的「筲箕灣古道」一部分，相信亦於同年代興建。

街坊侯先生指，當年赤柱曾是香港島的首府，即使殘存具世紀歷史的古橋亦不足爲奇，認為古橋位於當年的「赤柱古道」，該址甚具潛力發展成赤柱文物徑，促政府盡快修復「行山徑」，並增設欄杆、扶手、梯級及指示牌供市民遊覽。惟他同時直言，政府一向不重視保育工作，認爲依賴民間自救最實際，籲市民自行保育古橋。另外，鄰近大潭道亦有兩座圓拱式設計的石拱橋。據當區街坊劉生指，自己因緣際會行山而無意中發現古橋，他擔心古橋會隨天氣如颱風等逐漸受到破壞，認爲古橋見證居民生活歷史，政府有責任做好保育工作。

古橋別具特色，即使一般行山愛好者亦能察覺，但港府一直未有保育評級，直至本報查詢後，發展局才回應指，古蹟辦會對上述石拱橋和被指稱的「古道」進行初步研究，考慮將其分別納入「須進行評級的新項目」名單和「香港具考古研究價值的地點清單」內的可行性，藉以確保具文物價值的項目得到妥善的保護。

南區區議員梁進表示，區內地域廣闊、歷史悠久，有不少歷史古蹟，但政府評級緩慢，按目前進度，估計至少需5至6年才能將古橋評級，擔心該處位於行山徑多人行走，屆時「未評級先被破壞」，促請政府盡快將該些古橋評級及納入法定古蹟。

前古諮會成員林中偉指出，一般有市民報告，或政府內部認爲有須要納入保育的建築物，則會納入「須進行評級的新項目」名單，再按有關建築物是否有「特別需要或特意意義」則優先評級保育。不過，他批評評級的進度緩慢，等候評級的項目積壓多年，加上深水埗主教山事件引發社會對文物保育關注，相信市民報告的建築物會更多，致等待評級的新項目會進一步累積。他認爲單靠政府部門「一定搞唔掂」，擔心會因此而出現漏網之魚，以致文物未能被妥善保育，建議政府可外判給大學或專業團體協助，加快審核進度。