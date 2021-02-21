賭檔聚賭無戴口罩　56人犯禁被控

疫情未遏止，不法之徒於同一區內暗營多個賭檔，逾半百賭客無戴口罩，播疫風險大增。深水埗警區近日發現有人借新年期間，在區內開設多個非法場所，深水埗警區特別職務隊聯同反三合會行動組經過深入調查後，一連兩日(20及21日)展開代號「虎撲」的行動，並在警犬協助下，打擊設於樓上的非法娛樂場所；行動中，搗破4個非法賭檔，分別位於長沙灣道、桂林街及醫局街，不法分子利用住宅單位作賭檔，當中包括麻雀、釣魚機及百家樂。

深水埗特別職務隊韋榮傑督察指出，被搗破的4個賭檔均無防疫措施，賭客俱沒有載上口罩，恐有病毒傳播風險。行動中，合共拘捕56人，包括29男27女(25至66歲)，以上人士分別涉嫌「管理及經營賭場」，「在賭博場所內賭博」及違反預防及控制疾病規例被捕。所有被捕人士將被通宵扣查，警方亦會向違反相關法例人士提出檢控或發出定額罰款通知書。

此外，警方於行動中，共檢獲8張麻雀枱、5部釣魚機，1張百家樂賭枱，4副啤牌及23,000港元賭款。

有時事評論員表示，政府專注防疫工作，令不法分子氣燄壯大，廣設非法場所增財源，亦可能演變為播毒源頭。若有人曾到訪該類場所而被檢測染疫，確診者有機會隱瞞行蹤，使有關部門難以追蹤其密切接觸者，社區傳播鏈恐難以切斷。