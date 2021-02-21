消防搜救犬隊3年出動40次　搜山野踏坍塌現場救人

港人近年喜愛行山「打卡」，惟遊人遇險即使求救，但礙於地勢關係，救援人員未必在短時間內尋獲待援人士，消防處搜救犬隊便大派用場。憑着搜救犬敏銳嗅覺及敏捷身手，可讓領犬員迅速尋得目標位置，縮短救援時間，搜救犬亦會到意外後的坍塌現場救援。單計2018至2020年，短短3年內該隊已出動過40次，救人無數。

隨着攀山拯救專隊成立，處方於2017年增設一支搜救犬隊。史賓格犬Judy、Jack及Spike均是搜救犬隊第一批成員，同為6歲，出生於英國，先後於英國及本港受訓，於2017年4月即歲半時出更。3犬分別與3名領犬員姜偉文、陳柱匡及李怡章做拍檔，作為領犬員要接受一系列的訓練，包括領犬員、特種救援、攀山拯救及坍塌搜救等。

阿文及阿匡多次與拍檔Judy及Jack出任務，被問到有何難忘的救人經歷時，阿文憶述與Jack於今年1月奉召到流浮山一個火警後已倒塌的塑膠廠搜索，確定有否人被困，惟該處環境惡劣，鋅鐵屋頂及一幅磚牆已倒塌，更布滿惡臭的燒膠氣味。由於Jack是第一次到火警後的坍塌現場，故阿文要兼顧拍檔安全的同時，亦要爭分奪秒搜救。

阿匡則指一次山野搜救令他記憶尤深，他與Judy於19年6月15日凌晨到達大欖黃泥墩水塘搜尋一名失蹤老伯，他們沿着崎嶇的山路搜尋近3小時後，終發現失蹤者被困在山谷100米深位置，他們在昏暗的環境下「爆林」近半小時，終尋獲目標。阿匡形容：「好開心，翌日(6月16日)就係父親節，我覺得係Judy畀我的父親節禮物！」