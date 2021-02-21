改革不礙升學及國際認受性　新科目公開試或增選擇題

教育局大刀闊斧改革通識科的内容和考核模式，令該科目作為文憑試主科的國際認受性亦受到質疑。重新冠名科目委員會主席劉智鵬表示，雖然委員會討論時曾爭議多項選擇題的考核模式，但指改革不會影響學生海外升學，當局也會提供培訓及教學資源，幫助老師透徹了解新科目。

劉表示，委員的最大爭議是考核的題型，尤其是多項選擇題，有委員在會上提出，像地理科考試、大學考試，甚至美國研究生入學考試，題型都設有多項選擇題，認為以這方法考核改革的科目不是問題，且學生難以背誦答案，委員認為：「唔好睇小MC(多項選擇題)，MC唔代表簡單」。

至於國際認受性方面，劉智鵬解釋，大學招收海外學生，只須學生提供當地高考的成績，國際考試成績並非必須。大學會考慮其高考成績，與全國學生作對比，再判斷其水平。他強調，全球大學的做法類近，故本港改革通識科並不影響學生升學。

劉又指，雖然改動頗大，但他有信心能如期完成相關程序。他們會參考現時初中中史科的做法，由大學團隊撰寫一份詳細的教學資源，並羅列文獻；同時提供一份能直接用於教學的簡報，如老師想深入探討，再自行參考文獻。另外，他們會邀請專家、學者給老師上示範課，幫助老師順利過渡至新課程。他期望，新科目能讓學生愉快學習，課堂能天馬行空，學生不用受考評框框限制，簡而言之，讓通識回復「初心」。