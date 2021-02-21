高中通識科被批「眼高手低」　劉智鵬：新名稱不會是國教科

教育局決定大刀闊斧改革新高中通識科，並成立「重新冠名科目委員會」，該會主席劉智鵬接受本報專訪，談到對通識科改革的看法及冠名等工作情況。他形容原有的通識科「陳義過高，眼高手低」，即設立該科的原意是擴闊學生知識面，但在考核安排卻淪於「八股文」、偏重背誦，未能達到設立該科的效果。至於通識科會改甚麼名字﹖劉透露，早前教育局諮詢學界意見，建議的字眼有公民、國家、國民、社會、社會發展和文化等，他認為新名稱應不會用「國教科」

自2012年中學文憑試以來，通識科爭議不斷，更被「污名化」。今次來一次徹底改革，有份投身改革工作的嶺南大學協理副校長(學術及對外關係)兼歷史系教授、課程發展議會下的通識教育委員會委員劉智鵬認為，改革正好是時機去除通識科帶有「八股文」性質的異化操作，回歸通識科的初心，令學生建立及拓闊基礎知識。

劉認為，現時通識科部分題目太艱深，「好似考八股文咁，成本書背到爛曬，然後再用朱熹的語言答題。」他認為考生會作答，不代表掌握了題目。教師對於科目改革後的其中兩個關注點是功課量及考評，他認為，改革後功課量會減少，例如不設「獨立專題探究」(IES)，而考試則會取消長題目，加入多項選擇題，望學生考試時會更輕鬆，他說：「(學生)見到份卷就識做，好似考車牌咁，冇人會考唔過筆試」，現時通識科合格率一直維持在80%至90%，劉期望改革後，合格率可以更高。

教育局文件談及新科目的建議課題，有不少與國民教育有關，例如一國兩制、國民身份認同及國家最新發展等，是否要借改革通識科而順勢推行國民教育科？劉智鵬表示，這不是委員會的原意，但學習重點一定有國教元素，「這些元素亦是應該，且必須有。」

通識科將重新冠名，根據局方早前向教師諮詢的問卷，建議的字眼有公民、國家、國民、社會、社會發展和文化等，及可填上建議。劉說：「如果收回的問卷，(大多數)亦建議叫『國民教育科』，都會尊重民意，叫國民教育科亦未嘗不可，無法去逃避。」但他認為，最終此科改做國教科的機會不大。

至於改革後通識科加入內地考察一環。劉坦言，「香港人對國家的認知很怪，很多人是通過第三者的意見、情緒去認識國家」，因此他認為年輕人應先去考察，才能基於事實去作批判，「自己去看看內地小孩是否都吃大頭奶粉長大、工廠是否間間噴黑煙」。