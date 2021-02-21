迷惘男呆坐私家車　警快速口腔測試證毒駕

警方上周推出的快速口腔液測試再檢測到有司機毒駕。今日(21日)凌晨1時許，港島區機動部隊警員，巡經香港仔湖南街一便利店對開，發現一輛私家停泊在雙黃線上，男司機坐於車內神情迷惘，警員上前調查，司機答非所問，警員在車內發現一個「冰壺」，懷疑他吸毒後開車，於是取出快速口腔液測試儀器替其進行測試，檢測後證實司機毒駕，警員將司機拘捕，並召救護車將其送院檢驗。

昨日(20日)凌晨，荃灣有私家車女司機被發現疑在停牌期間駕駛，更無視警員指示「踩油」竄逃。警方窮追2公里截停私家車，其後搜獲一批毒品，女司機未能通過快速口腔液測試，牽涉4罪被捕。今次是法例生效後首次在測試中揪出藥駕司機，證明「新招」成效。

另外，同日上午9時許，屯門警區交通執法專隊在建豐街掃蕩違泊，發現一輛私家車上的姓馬(23歲)司機及姓黃(20歲)女乘客狀甚可疑，經調查後在車內檢獲68包共重近23克、市值約46,000元的懷疑可卡因及一個冰壺。新界北總區交通部派員到場為司機作快速口腔液測試，測出有人曾吸食毒品，其後分別以涉嫌販毒、藏有工具可作吸食毒品用途及在藥物影響下掌管車輛拘捕2人，他們現正被扣查。

此外，前晚(19日)約9時，警方在大圍車公廟路近名城設置路障，期間2名男子駕乘私家車駛至，警員截查時留意到男司機所攜腰包似有可疑，遂取出檢查，發現藏有懷疑大麻煙。警方首次用快速口腔液測試為該名司機進行，結果相信在可檢測的時間範圍內未曾吸食毒品，姓林(23歲)涉嫌藏毒被捕。

警方上周四宣布，根據《道路交通條例》第39T(2)條，警務人員已獲授權使用「DrugWipeR®️6S」為快速口腔液測試儀器，以初步檢測受試者的口腔內是否含有海洛英、氯胺酮(K仔)、搖頭丸、大麻、可卡因或冰毒，整個檢測過程只需約8至10分鐘即可完成，較傳統方式便捷。