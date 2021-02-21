牌照過期仍違規經營　警拘酒吧女負責人票控47客

中區警區牌照組人員於昨晚（20日）約8時，巡查區內多間餐飲業務場所，提醒場所經營者、從業員及市民嚴格遵從防疫規例，並採取嚴厲執法行動。

行動中，警方發現一間位於雲咸街一商業大廈地庫的酒吧違規繼續營業，而上址的酒牌有效期已於2021年1月7日屆滿，遂拘捕上址一名29歲女負責人，她涉嫌無牌賣酒及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及場所）規例》（第599F章）。

另外，上址21男26女，則涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集） 條例》（第599G章），遭警方發出定額罰款通知書；其中一名男子同時涉嫌違反《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章），亦被票控。與此同時，行動中檢獲約3百支酒類飲品，總值約10萬元。

警方強調，無牌賣酒屬嚴重罪行，一經定罪最高可判罰款1百萬元及監禁2年，而市民於無領取牌照的地方飲酒，亦屬違法；一經定罪，最高可判罰款2千港元，呼籲市民切勿以身試法。警方同時呼籲，在疫情期間，市民切勿違反限聚令，增加傳播病毒風險。