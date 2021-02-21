傳統行業疫境神傷　無力轉型步向夕陽

農曆新年是傳統大節，但今年疫情下，賀歲節目統統取消，傳統行業百上加斤。舞獅師傅大嘆去年演出場次跌至得半成，為新年購置的獅頭服飾亦全無用武之地；元宵花燈會取消，大批紙紮花燈變倉底貨，連老行尊都要暫時轉職求存；酬神許願的行業亦大受疫情打擊，有商販生意大減近60%。學者指新年是「分水嶺」，過年後恐更多店舖「頂唔住」；議員更擔心傳統行業難以轉型，分分鐘步向式微。

「真係沙士都未試過咁！打電話嚟嘅，全部都係要取消演出。」陸智夫國術總會負責人陸權盛慨嘆，多個大型慶典及商場活動取消，較去年生意大跌9成半。農曆新年屬行業旺季，他跟隨傳統，早前已添置新獅頭及工作服，花費近50萬元，但疫情持續，估計短期內無用武之地。而舞獅表演需要長時間訓練，過去一年卻難以聚集師傅練習，即使偶有演出機會，亦要減低難度。

然而，行業要適應疫後新模式亦困難，陸指舞獅行業着重身體鍛煉和團隊合作，較難完全適應視像形式。惟他仍樂觀面對未來，認為疫下最好裝備自己，待疫情過去時再振聲威。

年宵一度取消，最後得以復辦，但元宵綵燈晚會上月中宣布取消，卻「復活無期」。紙紮店雄獅樓負責人許嘉雄指，去年多個誕期及大型活動相繼取消或延期，生意暴跌9成，一年間的損失達7位數字。他更指，培訓一個紮作師傅需要多年時間，但行內部分資深老行尊為求生計，已轉職保安，擔心會因此加劇行內青黃不接的問題，即使疫情過去，亦對行業構成深遠影響。

口罩下的新年，連帶酬神和許願活動亦受影響，今年新春期間舉辦的「香港許願節」亦要取消。在大埔林村許願樹附近售賣寶牒及香燭的梁太指，往年都會有大量人流到上址「朝聖」和拋寶牒許願，但今年許願廣場暫停開放，人流較往年大減。許願樹附近亦只有2檔攤檔營業，熱鬧的景象不復再。

在黃大仙祠為人算命和解簽的曾師傅指過去一年生意額按年下降40%，當中遊客生意更大減90%。他指生意多以實體為主，深受疫情影響，卻無受惠於過去的補就業計劃，不滿港府抗疫不力，只是不停「補漏」。

香港中文大學商學院客座教授冼日明表示，疫情影響市民的消費意欲，對零售業打擊尤其嚴重，擔心過年後有大量店舖相繼結業。議員陳恒鑌指傳統行業本已存在青黃不接的人手問題，加上疫情持續逾年，惟部分行業難以轉型線上營運模式，分分鐘步向式微。他指，政府可考慮針對嚴重受影響行業進行補助等措施，助業界度過難關。