新冠疫苗接種計劃本周二展開　張建宗指有助中港恢復往來

新冠肺炎疫情持續逾年，新冠疫苗接種成為抗疫措施的重中之重，而首批約100萬劑國產科興疫苗，於前日(19日)由北京運抵香港，政務司司長張建宗今日(21日)在網誌表示，首批疫苗順利抵港，為市民帶來及時雨，標誌抗疫進入新里程，他指出中央政府高度重視香港疫情，而首批國產疫苗不僅鞏固香港防控疫情的工作，亦有助香港經濟早日復甦，市民恢復正常生活，以及香港與內地人員恢復正常往來，為香港注入一劑強心針，早日走出疫情陰霾。

張續指，全港免費新冠疫苗接種計劃將於本周二(23日)開始，接受5個優先接種組別的市民預約，最快於本周五(26日)可接種科興疫苗。至於德國BioNTech生產的「復必泰」疫苗，第一批100萬劑預期於本月底前抵港，屆時市民可在24間社區疫苗接種中心進行接種。完成接種疫苗後，醫護人員會為市民列印一份新冠病毒疫苗接種紀錄，市民亦可透過「智方便」流動應用程式下載「電子針卡」。

此外，疫苗接種地點還包括1,200多位參與接種計劃的私家醫生，共超過1,500間診所，預計在3月中旬前開始為市民接種科興疫苗，費用全免。至於居住在安老院、殘疾人士院舍及護養院的院友，政府將會安排由醫生及護士組成的外展疫苗接種團隊為院友進行接種。

至於「安心出行」應用程式方面，截至昨天(20日)晚上，累計下載數字已超過233萬，較上周的70萬激增超過兩倍。張呼籲市民在疫情緩和、疫苗抵港之時，切勿鬆懈，要嚴格遵守政府的防疫措施、保持個人衞生和防疫意識。

食物及衞生局局長陳肇始今早在電台節目表示，明白市民可能很期待接種新冠疫苗，但也有一些疑問，為釋除公眾疑慮，當局會將資訊繼續基於科學和保持公開透明，以增加市民接種疫苗的信心。她續稱，對自己個人而言，當然「打好過唔打」，並呼籲市民「早打好過遲打」，因愈多人接種疫苗，對社會的效益一定愈大。

陳並指出，農曆新年有長假期，加上政府放寬一系列防疫措施，並允許部分處所重開，故仍有待觀察疫情會否反彈，她呼籲市民仍要小心防疫，保持個人及環境衞生，若感不安心，則應做病毒檢測。