失業率三年內難低於5%　羅致光否認曾說援助與取消強積金對沖有關

本港最新失業率攀至7%，惟勞工及福利局局長羅致光早前表明一旦開始討論失業援助金，便要即時叫停取消強積金對沖的工作，被勞工界狠斥鐵石心腸，有要挾之嫌。羅致光今（21日）指出，考慮到去年12月失業情況明顯惡化，預料未來失業率或再上升，但就反口稱「從來沒有說過」成立臨時失業援助，與取消對沖有任何關係，又指若研究成立失業保險制度，便要考慮僱主及僱員供款問題，與現行遣散費及長期服務金有直接關係，屆時需暫停取消對沖的立法及其他準備工作。

羅致光在網誌指出，香港失業率於2003年沙士一度升至8.5%，雖然沙士僅在本港存在4個月，但失業率至2006年第二季才回落至低於5%的水平，勞動市場往往需要很長時間調整。加上今次新冠病毒長時間影響全球，難以樂觀地認為香港失業率能在3年內降至低於5%。他續指，任何「臨時」或「一次過」項目，均會是政黨及社會壓力團體爭取「恒常化」的目標，質疑臨時失業援助制度或基金是否可「臨時」，若不可能便要考慮長期融資的問題。

對於外界批評羅致光把簡單問題複雜化，羅重申，世界上沒有一個地區或國家，有毋須供款及經濟審查的失業援助制度，又稱自己亦希望制訂社會政策可以十分簡單，強調考慮任何政策項目均要仔細。

另外，羅稱早前解釋本港失業率數字升幅時，可能是統計學者「上身」，導致惹來不少曲解，強調經季節性調整的失業率，是3個月的移動平均數。若分析最新數字，可發現今年1月份失業率並無惡化迹象，甚至有回穩可能。