DSE4月開考　教育局：考生主科到所屬學校應考

中學文憑試（DSE）將在4月底開考，教育局局長楊潤雄今（21日）表示，今年DSE 4科核心科目考試，考生主要會在所屬學校應考，望在疫情下，教師更容易應對，例如考場中有人確診，可方便聯絡同場考生及家長，但仍會安排其他學校的教師或監考員在場。

楊潤雄表示，考試及評核局會再研究及微調DSE安排，例如將一、兩間鄰近的學校，集合在同一考場應試。楊指有信心辦好今屆文憑試，例如會做足所有防疫措施，包括考生進入試場前要量體溫和申報健康狀況，局方亦縮短考試日數，以及延至4月份才開考，望令師生都準備好。

教育局早前指，全港學校可在農曆新年假後安排不多於三分一的學生回校上面授課堂，而在教職員完成檢測並沒有確診後可全面復課。楊今表示，農曆假期後大部分學校將於明日(22日)恢復面授，三分一學生可以回校進行面授課堂。至於何時所有學生都可以回校進行面授課堂，會留意接下來疫情的發展。

被問到教師會否被考慮作新冠肺炎疫苗的優先接種群組，若疫苗的供應愈來愈多時，相信接種的群組會越來越多；至於有關教師的安排，屆時會再作考慮。

至於下學年起，中四級4個核心科目面臨改革，楊指每科課程都有調動或刪減，中英文及數學科會改動執行細節，例如中文科試卷會有變化，而通識科改動則較大；局方正就相關改動，向全港中學發問卷調查。有關改動是按現今社會需要，主要希望培養學生以事實根據及實際情況多角度思考，明辨慎思。

他被問到在課堂上，教師可否提及文化大革命等歷史，楊表示，中國歷史在初中階段已是獨立必修科，到中三時大部分學校已經教授到清朝以後時期的國家近代發展，教師會從歷史角度解釋改革開放前後的發展，強調學生不會欠缺相關知識。