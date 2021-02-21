東鐵線紅磡至旺角東站暫停　有外傭不知安排求助職員

為配合東鐵線過海段的新軌道接駁工程，東鐵線今日(21日)來往紅磡站至旺角東站的列車服務再度暫停，東網記者今早到九龍塘站巡視，發現港鐵於月台加派人手，提醒計劃前往紅磡的市民落車，並透過顯示屏、廣播、指示牌告知市民相關安排。港鐵於站外的交通交匯處提供免費接駁巴士，來往紅磡至九龍塘約3分鐘路程，但不停旺角東。雖然巴士班次頗密，平均每3分鐘有一班，惟現場人流疏落，出現車等人的情況，巴士往往未坐滿就開出。

市民馮女士打算從黃大仙去紅磡，便到車站外轉乘接駁巴士，她表示一早知道今天有特別安排，所以提早出門口，「平時從九龍塘到紅磡淨係要5至10分鐘，但主要擔心今日路面情況，所以特登預早30分鐘出門口」。被問及會否感到不便，她表示「要配合發展冇辦法啦，而且只是每個月1日，都可以接受嘅」。

從馬鞍山出發的市民李先生，打算坐接駁車去紅磡。他認為沿途指示尚算清晰，亦有很多職員協助，而且上個月已經試過一次暫停來往紅磡及旺角東的服務，所以能夠適應，他同樣特地提早10分鐘出門口，認為影響不算大。

另一市民劉先生亦指，由於之前已經歷過一次暫停相關服務，所以容易適應該些安排，但他乘坐的九卡列車載客量較少，憂慮之後通關或市民恢復正常上班後，港鐵車廂會異常擠迫，加上現時疫情未止，此舉有機會增加傳播風險。

至於旺角東站現場則有不少外傭因不知道特別安排，向車站職員求助。其中，外籍人士Sobhagurung要趕到紅磡上班，但對特別安排毫不知情，也沒有留意沿途的指示，頗為擔心上班遲到。