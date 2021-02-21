市建局推健康碼2.0　新功能記錄職員出入疫廈時間

各處所開放，政府的「安心出行」二維碼獲廣泛應用，市建局行政總監韋志成今(21日)公布，在本月中推出感染風險提示程式市建局「健康碼」2.0版本，將加入掃描「安心出行」場地二維碼功能，可偵測定位，預早編排行程以避免接近或進入疫廈；亦可記錄進出室內場所資料，加強當局防疫風染。

韋志成今在網誌中表示，相對去年10月首次推出的「健康碼」版本，新版本加入掃描功能，可掃描「安心出行」場地二維碼，並記錄處所資料、進出場所的日期與時間。另外新版本直接與衞生防護中心的確診個案大廈資料庫連結，以互動地圖方式標示所有疫廈的位置及其200米直徑的範圍，並加入了「綠、黃、紅」三色健康風險提示功能。

「綠碼」是未曾進入和逗留在有感染風險的地方，但當程式偵測到職員進入疫廈的20米直徑範圍會發出第1次感染風險提示，逗留疫廈範圍達到8分鐘會發出第2次提示，並轉為「黃碼」，需向上級報告逗留具體位置及事由，再由管理層解除。若職員確診可透過程式申報，調升「紅碼」，程式會自動通報所屬部門主管。「健康碼」2.0讓職員做到搜尋疫廈、接收風險提示等功能，大大加強管理感染風險，並加入檢視過往行程紀錄功能，方便保存曾接觸的人、到訪目的及活動內容等詳細資料。

韋志成又指，正爭取申請兩個中西區和土瓜灣的重建項目，望短期內獲得批准，屆時會派調查員到涉事單位收取資料。約50名調查職員率先安裝「健康碼」2.0版，程式將在收地調查前14天開始運作，職員配合佩戴連接程式的智能手環，預早提示職員在調查前後，避免進入有病毒感染風險的建築物，協助職員提高防疫意識和感染風險管理。

每名調查人員必須持有沒有確診的深喉唾液測試；會盡量縮短與住戶作近距離接觸的時間；職員會留在住戶門外處理核實居民身份資料的工作，居住證明和其他補充文件會以電話及電郵形式進行；職員會配備口罩、消毒物資、穿上鞋套進入單位。