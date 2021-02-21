商界冀接種疫苗助中港通關　星港旅遊或更早成行

首批100萬劑科興新冠疫苗前日(19日)抵港，身兼行政會議成員的商界議員林健鋒今早(21日)在電台節目表示，商界期望新冠疫苗接種展開後，能幫助經濟復甦，盡快恢復中港兩地經貿往來，而作為港區政協代表，他已向中央提案，希望容許已接種疫苗港人，入境內地後能免檢疫，相信對經濟復甦有幫助。而旅遊界同樣期望中港盡快恢復通關，但預計香港與新加坡的「旅遊氣泡」會更早恢復。

對於即將在本周三(24日)公布的《財政預算案》，他指聽到商界、市民的意見，知道很多人關注「派糖」等措施，但更期望政府能在有限資源下，幫助最有需要的市民和行業。而旅遊界議員姚思榮亦指，在前年(2019年)的社會事件，加上至今肆虐逾年的新冠肺炎疫情下，業界受到很大影響，不少人零收入，他明白政府前後4輪抗疫基金都有幫助業界，但認為仍有改善空間，故期望預算案能有進一步措施，最希望盡快恢復通關。

姚思榮續指，知道商務及經濟發展局一直與新加坡，就兩地旅遊氣泡事宜保持聯絡，相信兩地能在無源頭個案「清零」，並維持5宗以下本地個案的情況下，重啟旅遊氣泡，且實施日期或會較中港兩地通關更早。但他認為，現時香港與新加坡的疫苗接種仍未普及，故未必需要先接種疫苗才能旅遊，惟期望當局考慮豁免已接種疫苗人士做病毒檢測，以節省時間。至於新加坡到港旅客或需使用「安心出行」應用程式，姚表示兩地會繼續積極商討詳細安排。

本地遊方面，姚透露旅發局已和業界開會，討論延續早前因第4波疫情而暫停的「賞你遊香港」，相信在當局重新容許本地遊後，計劃就能馬上啟動，而重啟後會擴展到100間旅行社參與，並提供2萬個名額，惟估計仍會供不應求。