新冠疫苗有效率難直接比較　梁卓偉稱 「身先士卒」接種

新冠疫苗已陸續抵港，港府不斷透過「打好過唔打」的論調，在缺乏完整臨床數據下催谷市民接種疫苗，政府專家顧問、港大醫學院院長梁卓偉表示，由美國輝瑞及德國BioNTech研發的新冠疫苗，全球已有近1千萬人接種，當中每百萬人便有4.7人出現嚴重和極端敏感反應，相關副作用的數字較內地的科興疫苗高，估計是與當中所使用的添加劑有關，認為不同年齡市民亦可能因接種引起副作用，需考慮自己適合哪一種疫苗。

梁卓偉在一個電視節目專訪中提到，科興疫苗截到上月底，全球已有600多萬人接種，出現嚴重和極端敏感反應，例如面腫和呼吸困難的比例為百萬分之1，與其他一般疫苗相若；至於輝瑞/BioNTech疫苗，已有近1千萬人接種，每百萬人有4.7人出現嚴重和極端敏感反應，認為有嚴重哮喘和敏感人士接種前應詢問醫生意見。

他提到，由於兩款疫苗在有效率上沒有嚴謹的比較數據，未必可以直接相比較，但可考慮各自對變種新冠病毒的有效率，如美國頂尖醫學期刊《新英倫醫學雜誌》上周公布，輝瑞/BioNTech疫苗有效應對歐洲變種病毒，但對南非變種病毒的效用則下跌逾60%；至於科興疫苗雖說能預防變種病毒，但具體數據未明。

梁卓偉提到，自己會注射新冠疫苗，並指明會注射由港大協助市民接種的相關疫苗，因為這是一種道德責任，要「身先士卒」，而且自己負責環球公共衞生的工作，經常需與世衞專家開會，因此接種疫苗是責無旁貸。

他解釋，當疫情大爆發之際才注射疫苗，當中會出現滯後，因為完成注射兩劑疫苗會相距20多天，有效數據會在接種第二劑疫苗後的2星期才出現，若不幸爆發第5、6波疫情才接種的話，一來太遲，二來供應未必充足，呼籲「如接種群組排到你的話，便應盡快打。」

梁又指，市民農曆新年期間出外拜年，加上有更多行業和食肆員工進行病毒檢測，本港過去4日的新冠病毒即時繁殖率持續上升，憂慮當局大舉放寬社交距離措施，確診數字或會增加，呼籲市民盡量不要「報復式消費或外出」，要有節制，否則第4波疫情未必能斷尾。