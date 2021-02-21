社署向院舍發信鼓勵接種疫苗　陳志育冀半數接種後可恢復探訪

本港即將展開新冠疫苗接種計劃，安老院舍和殘疾人士院舍的院友及員工最快周五（26日）開始優先接種。安老服務協會主席陳志育今（21日）透露，社會福利署已向有關院舍發信，鼓勵員工自行預約接種疫苗，以保障個人及院友安全，而院舍亦可擔任統籌角色，集中登記及預約，期望半數院友及員工接種疫苗後，可逐步放寬採訪安排，預料首階段會容許已接種疫苗者入內探訪，院舍亦會加強風險管理措施。

陳志育指出，社署信件顯示，院舍員工可優先接種疫苗，除自行於疫苗接種中心或私家診所預約外，院舍亦可整合員工名單以集中登記。由於院舍是24小時運作，難以所有員工一同外出接種，預料會分批進行，最快可於周五開始接種。

他預料，院友及員工的接種率應可達到90%。他解釋，當局將派出外展團體到院舍為長者接種疫苗，加上長者染疫的風險，較接種疫苗所引致副作用的風險高，估計大部分院友願意接種；而員工工作性質與醫護類近，是否接種疫苗不單止影響個人健康，與院內體弱長者安全有關係，暫時員工反應正面。

至於是否須待所有院友及員工完成接種後，才可容許照顧者採訪，他認為，疫情肆虐逾年，院友及其家人情緒影響很大，恢復採訪具迫切性，預料待半數院友及員工接種疫苗後，便有條件逐步放寬，屆時院舍亦會加強防疫措施，包括設立特定的會面房間，並由已接種疫苗的職員帶照顧者到場等。

陳又提到，考慮到院舍其後仍有可能出現零星個案，期望當局容許已接種疫苗的緊密接觸者，可獲豁免14日疫檢安排，以免長者難以適應。另外，現時院舍職員須每10日強制檢測一次，較為麻煩，期望港府考慮豁免已接種疫苗的員工強檢，以提供接種誘因。

社署發言人指出，首階段獲邀請參與「2019冠狀病毒病疫苗接種計劃」的10間院舍，將包括津助及私營院舍。