疫情下跨境外賣成商機　疑涉走私食安存疑

新冠肺炎疫情肆虐逾年，本港出入境限制措施持續生效，不少市民在過去一年未能外遊，坊間大量網購平台應運而生，為市民提供不少外地貨品、食物選擇。東網記者發現近月有網民在內地社交平台「小紅書」上，分享在香港購買內地熱門食肆的外賣食物，引起食品走私疑雲。

據悉，外賣平台五花百樣，市民透過「微信」加入平台的團購群組後，可以隨意落單，待送貨後前往指定自提點提取食物，部分團購群組更有數以百人加入。外賣包括「木屋燒烤」、「探魚」、「太二酸菜魚」及「西貝」等港人北上消費的熱門餐廳，部分更提供新鮮蔬果供購買。有曾參與團購的網民指，團購價格偏高，部分產品相比當地堂食價錢貴逾2倍，惟因疫情下無法過關親身品嘗，只能花錢「過癮」。

然而，外賣鮮食的入境過程引起食安疑慮，有網民指，團購平台會於送貨前一日前往深圳各食肆門市購買食物，其後經包裝後放雪藏保存，待送貨日以貨車運抵香港後，將貨物分派至各個提貨點。惟部分貨物未經煮食，在運輸過程中安全成疑，此外，亦有網民投訴送貨延誤，未知食物在貨車上保溫情況。

此外，根據香港法例，進口肉類、家禽等食物均受到《公眾衞生及市政條例》（香港法例第132章）的附屬法例所監管，商戶需分別取得相關部門批准以及出口地簽發的衞生證明書等文件，否則即屬違法，而負責運輸外賣的跨境司機亦有可能墮入法網。