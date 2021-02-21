政團促預算案推150億失業基金　轟羅致光是反「失業金」第一人

本港失業率創17年來新高，惟近日有消息指將於本周三（24日）公布的新一份財政預算案不會「派糖」，有政團今日（21日）到政府總部請願，炮轟政府「助富不扶貧」，早前一擲近千億只幫僱主保就業，對失業大軍卻視若無睹。他們指早前已收集約8萬個簽名，促請政府撥出150億港元基金，推出為期半年、每月9,000港元的緊急失業援助金措施，以助市民渡難關。

工聯會本月上旬發起「救失業、度時艱」線上線下聯署行動，並於短短3日內收集約8萬簽名，促請政府設立緊急失業金。議員麥美娟批評，以往的免公屋租金、長者生活津貼出雙糧、電費補貼，甚至設立失業金等並非「派糖」，而是「救命錢」。

麥指政府有責任解決和幫助市民失業的問題，不能接受以暫緩取消強積金對沖威脅勞方對設立失業金打退堂鼓，更直斥勞工及福利局局長羅致光是現屆政府中，最反對設立失業金的官員。她強調，政府的財政儲備應在困難時刻用作支援市民，而非「掩住荷包」。

該會權益委員會主任唐賡堯則炮轟，政府一直對失業人士態度迴避，卻對賺錢企業豪爽，去年撥款約900億港元推出只協助僱主的保就業計劃，狠批政府涼薄。唐促請預算案要精準救失業，包括設立失業金和降低失業綜援門檻至以個人名義申請。該會亦期望預算案可推出8,000港元消費券以刺激經濟、以及提高「特別•愛增值」計劃的培訓津貼至9,000港元。