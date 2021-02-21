新春花墟阻街猖獗　人流稠密衞生差　政府遭批縱容或致疫禍

農曆新年前夕，旺角花墟總是人頭湧湧，花店貨物霸佔大片行人路和行車路，導致花墟被擠得水洩不通，也造成大量垃圾阻塞街道，嚴重影響附近居民生活，同時在新冠肺炎疫情下亦增加播疫風險。政府於2016年起更容許花店擺貨出店外，導致問題持續惡化，尤其今年特別嚴重，不過，執法部門一直未有正視問題。該區區議員促請當局加強執法、檢討現行政策，並修改法例加重罰則，研究搬遷花墟。

油尖旺區議員林兆彬於本月16至20日，進行了1項問卷調查，並收回204位當區居民的意見。結果顯示，超過80%受訪者認為，今年新年前夕的花墟阻街問題比去年嚴重。林估計原因是花市政策朝令夕改，部分花店和花農要轉移到花墟附近賣花，例如太子水渠道首次出現花店和竹棚，而且政府縱容違法阻街已成常態，部分花店更得寸進尺，令阻街現象加劇。

調查又指，有逾70%受訪者認為，花墟垃圾造成衞生問題；另有超過60%人認為花墟人流擠迫，會增加病毒傳播風險，同時令居民及車輛難以出入附近社區範圍。根據食環署數字，新年前夕封路期間，花墟每日平均收集到26噸垃圾，在年三十晚至初一清晨(11至12日)，更收集到37噸。林批評指，政府當時接到投訴後，卻派食環署清理商家製造的垃圾，如同用公帑補貼花店，認為極度荒謬。

居於旺角花墟一帶的陳氏夫婦表示，今年阻街等情況特別嚴重，連水渠道都變了花墟，完全寸步難行。他們也憂慮，若出現事故，消防車、救護車都難以進入花墟，陳太更表示，由於人流太密集，她平時都不太敢外出，寧願留在家中。

就「舖前3呎」政策，近90%受訪者認為執法部門沒有盡力執法，逾60%認為應該取消該政策。林兆彬指，政策縱容阻街行為，花店霸路等於免費擴大店舖範圍，又批評當局執法不公，例如旺角食肆火鍋店因「非法擴展營業範圍」被暫時吊銷執照，但花墟的花店全部都觸犯此例，卻無需承擔後果。他續指，當局雖然增加執法力度，並發出定額罰款通知書及傳票，但罰款只是1,500或5,000港元，毫無阻嚇力。

居於該區十多年、經營搏擊健身室的柯先生亦直呼不公，指政府以傳播風險高為由，關閉健身室等場所，但花墟相當擠迫，風險極高，花店卻可以霸佔馬路、行人路，又無須交租，照打開門做生意。他又稱，行人路被花店霸佔得只剩下2、3呎，行人往往被迫走出馬路，卻又被執法人員要求回到行人路，造成很多不必要的衝突。

林兆彬促請政府加強執法，檢討「舖前3呎」政策，並修改法例加重罰則。他亦將向申訴專員公署投訴政府部門的行政失當，並要求當局研究搬遷花墟到洗衣街前政府用地的可能性。他指出，想法看似不切實際，但旺角花墟的確曾經搬遷，證明不是沒有可能。