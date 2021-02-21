學會建議社區藥劑師協助接種疫苗　當局應主動出擊聯絡優先群組

崔俊明建議本港長遠應將疫苗接種服務擴展到已受訓的社區藥劑師。

本港早前的調查發現少於一半市民願意注射新冠疫苗後，有學會指出，英國逾95%人願意接種疫苗，較香港的比例高，當地政府亦會以郵件、電話等主動聯絡優先群組接種疫苗，認為港府可借鑑英國，尤其如果發現市民接種意欲低，更應｢主動出擊｣，聯絡優先群組接種。

身處英國的香港疫苗及旅遊醫學會會長（行政）方燦桂指，兩地同設優先接種群組，但安排有不同，其中英國以老人護理院院友和工作人員為最優先的接種群組；其次依順序為80歲或以上人士，以及前線衞生和社會護理工作者；之後是75歲或以上人士；70歲或以上人士，及臨床上被定為高危的人士。

英國皇家醫學院專家顧問梁家偉表示，截至本月17日，英國已有約1,600萬人接種了第一劑新冠疫苗。調查顯示，約九成半英國人表示，願意接種疫苗。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明指，倫敦人口約900萬人，香港則為750萬人，兩地相若，故由當地有份負責接種疫苗的港人藥劑師，比較兩地疫苗接種中心的運作，建議本港長遠應將疫苗接種服務擴展到已受訓的社區藥劑師，增加接種點以提高接種率。

他建議，政府可更清楚列出疫苗接種的優先群組及次序，讓市民明白自身風險。當地政府主動以郵件、電話等方式聯絡優先群組，通知接種疫苗，認為值得香港借鑑，尤其如發現市民接種意欲低，政府就更應｢主動出擊｣，聯絡未接種疫苗的優先群組。