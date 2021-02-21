初十拜車公人潮如湧　市民稱進廟用「安心出行」不便

踏入正月初十(21日)，位於沙田的車公廟新春氣氛依然濃厚，排隊參拜的人龍雖較初二、三(13及14日)稍有減退，但廟內仍然香火鼎盛、人潮如湧，到場善信絡繹不絕，攝太歲和求籤市民亦未見減少，解籤隊伍更要輪候2小時左右。有市民表示，因屬龍今年犯太歲，特意和男友一起到車公廟攝太歲，求個安心；亦有市民一家大細前來拜車公，祈求小朋友學業進步、身體健康；另有市民指，進廟要用「安心出行」應用程式麻煩，認為登記資料更方便。

屬龍的市民陳小姐表示，自己是首次到車公廟，今年因為犯太歲故來攝太歲，希望求個安心過好年。其男友劉先生則表示每年均會到車公廟參拜，今年特地帶女朋友前來，祈求「疫情快啲過，可以盡快去旅行」。

一家大細拜車公的市民楊先生指，每年都會來拜車公，但今年年初二、三人流太多，故選擇人流較少的初十。而小朋友也顯得相當興奮，笑說「好開心！希望身體健康、學業進步」。

而屬狗的市民謝小姐稱，因聽聞車公廟籤文靈驗，所以特地來拜車公求姻緣兼攝太歲。她又指，為了環保而選用了網上籤文，求籤後可到網上查看結果，非常方便。此外，她亦認為車公廟防疫措施做得不錯，但使用「安心出行」則好麻煩，「用人手登記方便啲」，並指「今年個個都過得好辛苦，希望大家都過得好啲」。