政Whats噏：介入鄰區噪音問題捱轟　黃大仙兩區議員疑結私怨

有唔少人因為工業區單位租金較平，而租用工廈單位玩音樂。黃大仙區議員陳啟淳尋日(20日)凌晨就喺Facebook貼文指自己選區新蒲崗中，某幢工廈內再有人半夜夾band，豈料貼文唔單止令關注樂隊發展人士與鄰近居民爆發罵戰，連同區區議員劉珈汶(Carmen)都捲入罵戰中，究竟發生咩事呢？

由於陳嘅貼文未有交代事件詳情，故唔少網民留言批評陳未有妥善解決問題，反而加深居民同樂隊嘅矛盾同打壓本地樂隊發展。Carmen尋晚亦有轉發關注本地獨立音樂發展人士對於今次事件嘅睇法，並附上早年該黨就工廈發展提出嘅建議。但到今日(21日)凌晨，佢又突然喺另一個談及此事嘅貼文下留言，話「如果尊貴嘅議員冇曾經搵你哋協調傾傾佢，搵我，我都係黃大仙區議員」，並將其留言截圖上載至自己Facebook，指自己「唔錫身」。之但係，就有一班網民留言批評佢未了解事件就出嚟撥火，亦有人質疑兩位區議員之間係咪有私怨。

事後Carmen接受查詢時話，佢同陳一直無聯絡，又話自己一開始只係提出該黨政策建議，但及後發現有人喺個人Facebook上對佢作出唔理性嘅批評並指佢「錫身」，所以先會選擇公開回應有關言論。佢強調區議員要作為橋樑，應該要令民居法團、工廈負責人及發出聲響嘅單位坐低溝通，互相了解難處，如果只以報警方式解決問題，只會令兩邊關係破裂。佢又話工廈問題係需要由政策層面推動解決，所以先會提及該黨嘅建議。

另一方面，陳啟淳今午(21日)亦再次貼文，重新組合夾Band事件嘅來龍去脈同過去點樣處理有關投訴，亦就自己較早前較意氣用事及離地嘅留言向公眾致歉。佢又話知道依家香港越嚟越少地方可以夾Band，希望大家顧及他人感受，喺盡量唔滋擾到人嘅情況下繼續玩音樂。之不過，當問到陳同Carmen之間發生咩事時，佢就話唔回應喇喎！