港大辦網上就業博覽助該校學生求職　提供逾2200個職位

新冠肺炎疫情持續逾年，本港最新失業率升至7%，大學生求職難上加難。香港大學學生發展及資源中心今日(21日)公布，將於明日(22日)至本月26日再度舉辦網上就業博覽，第二年為港大學生及畢業生以網上形式，提供就業資訊和職位空缺。

學生發展及資源中心就業總監馮秀英女士表示，今年的博覽有超過140間機構參加，提供超過2,200個職位空缺，涵蓋廣泛行業，包括本地及海外的職位空缺和實習機會。她又提到，活動亦設超過15場線上職業講座、及一對一履歷諮詢，為參加者提供就業支援和網上求職面試的貼士。

針對網上面試，其中一位講者、貨拉拉（Lalamove）全球拓展管培生項目及領導力發展負責人曾燕紅指，求職者要突圍而出，要「對行業了解，對公司了解，對自己了解」，建議學生就著自己的目標及興趣，對心儀行業多做資料搜集，研究不同公司的商業模式，做足準備功夫。

她續指，取錄與否可能取決於細節，不能掉以輕心，提醒學生在談吐、衣着、甚至是視像背景等方面都不能太隨便。她又指，工作經驗或課外活動不是多便是好，認為學生應集中提及兩、三份能反映學習和個人成長的經驗。