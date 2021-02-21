預算案公布在即　會計師團體促高官捐薪渡時艱　學者促減薪

新一份財政預算案將於周三(24日)發表，會計界愛心同盟及會計專業發展基金今(21日)發表對新年度財政預算案的建議。他們表示現時經濟下行，最新失業率更達7%，認為稅務寬減較針對援助仍有收入的市民，建議政府應向全港市民派發10,000港元現金，援助基層及失業市民；亦建議特首及一眾問責官員亦應凍薪及捐出多於一個月的薪金，以示和市民共度時艱。

會計界愛心同盟執行主席林智遠表示，兩個團體於2月9日至農曆新年前，以網上問卷形式收集會計同業的意見，共收到接近850份問卷回應，再基於業界意見提出對預算案的建議。林指現時本港尚有8,000多億港元儲備，認為政府若要「減糖」、不全民派錢，特首以及問責官員應該首當其衝帶頭凍薪，以及捐出兩個月的薪金，與市民共度時艱。

林又批評在兩岸四地中，香港政府的抗疫工作令人失望，弄得民怨沸騰，影響多個行業及相關打工仔，港府有不可推卸的責任，建議政府採取實際行動，解決當前的信心危機，認為政府官員不應以疫情嚴峻為由，而不去接觸不同階層的市民，應親身了解民間疾苦。

在民生政策方面，會計專業發展基金主席周嘉亮建議政府多發放兩個月長者及傷殘津貼、提高綜援額度，以及設立過渡性租金津貼。會計專業發展基金副主席楊志偉則建議寬減100%薪俸稅及個人利得稅、差餉亦應每季寬減，上限為2,000港元。

另外，稅務學會會長吳錦華指出，香港非常依賴薪俸稅收入，而該等稅收受經濟環境影響，故比較波動及不穩健。他建議政府應全面檢討稅制，擴闊稅基，增加較為平穩及平均的稅收。他又指若政府要跟隨國際稅務改革，應主動向市民解說，而不是只躲在象牙塔內。

香港理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強認為，港府在過去一年的防疫抗疫表現不力，怒轟政府一方面稱需緊縮開支，高官卻繼續高薪厚職、享受福利。他又指現在不少市民失業，惟偏偏一眾官員卻尸位素餐，香港政府問責團隊的薪酬一直為全球數一數二之高，認為政府官員理應減薪一半，與市民共渡時艱、同舟共濟。

他又強調，政府的支持度處於極低位置，相信減薪亦難以挽回民望，但至少可平息市民部分怨氣。他又特別點名恨批食物及衞生局局長陳肇始過去言論離地，直言「即使唔出人工畀佢，由佢繼續霸住個位，市民都會憤怒」，認為最好的解決方法就是陳辭任局長一職。