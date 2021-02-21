教育局來年推5個新應用學習課程　包括流行音樂製作

有意投身醫療行業的學生，可初步認識及運用精密儀器和技術。

新高中課程下，高中學生除了修讀傳統選修科，也可以修讀實踐與理論並重的應用學習科目。當局現時提供六大學習範疇，超過40個應用學習課程，另設英文及中文的應用學習科目。以應用科學範疇為例，「醫療科學及健康護理」課程可讓有志投身醫護行業的學生，認識醫療專業，探索志向。教育局今日(21日)表示，來年將開設5個新課程，包括「數碼媒體及電台製作」，讓學生探索未來路向、發揮潛能。

教育局總課程發展主任(應用學習)黃韻姿今日於「局中人語」撰文時表示，近年不少新興和具潛力的行業崛起，當局將開設多個應用學習新課程，讓學生加深對相關行業發展的認識，同時照顧學生的不同學習需要、興趣和職業志向。2021-23年度的新課程包括「流行音樂製作」、「數碼媒體及電台製作」、「食品創新與科學」，以及兩個職業英語課程。現屆中四學生如有意於中五修讀2021-23年度的應用學習課程，須於2月23日至4月13日透過學校遞交申請。

她又指，學校課程檢討專責小組及推廣職業專才教育專責小組去年分別向教育局提交報告，均肯定應用學習的價值，並建議加強推廣，讓大眾進一步了解其價值。當局也正推展應用學習，冀消除以為該些課程只為學業能力稍遜學生而設的誤解。

她又鼓勵學校安排課程提供機構到校開辦應用學習課程，並因應修讀人數，自行或與其他學校共同邀請課程提供機構到校開設課程；同時容讓學校提早於中四級開始推行應用學習，以及放寬學生修讀應用學習作為第四個選修科目的資助申請資格。