港府推大嶼山保育發展　研建100公里遠足徑

發展局局長黃偉綸今（21日）撰寫網誌，提到港府推動大嶼山保育發展。港府除了計劃於東涌東擴展區預留土地建造長約4.9公里的海濱長廊，並引入生態海岸線讓海洋生物棲息外，亦正研究改善大嶼山遠足徑，冀透過連接現有及建造新的遠足徑，整合成一條總長度約100公里的環嶼遠足徑。

港府於2017年公布《可持續大嶼藍圖》，以「北發展、南保育」原則，推動大嶼山可持續發展，並在《2018年施政報告》中公布設立10億港元「大嶼山保育基金」，用以支援有關保育工作。

基金諮詢委員會主席梁美儀表示，基金首部分以5億港元用於大嶼山的政府土地上推行各項小型地區改善工程，而第一批小型地區改善工程項目最快在今年上半年展開。另外5億港元則用於保育項目，涵蓋自然環境、生態、文化、歷史、鄉郊特色、地形和地貌等元素。

至於發展方面，土木工程拓展署可持續大嶼辦事處工程師王芷蔚表示，未來亦會在東涌河建設河畔公園。而可持續大嶼辦事處工程師林冠宏則說，擴建梅窩越野單車徑網絡和建造練習場，以及芝麻灣越野單車徑網絡擴建工程已大致完成。