劏房租管小組最快下月底完成研究　包括防止業主濫收水電費

劏房租務管制研究工作小組最快今年3月底前完成研究，並向政府提交報告。有消息指，小組有意規管劏房續約時提升租金，同時為防止業主濫收水電費，正研究規定業主收取的水電費，不可高於水務署及電力公司的收費價格。據悉。有關建議已獲委員達成初步共識。有議員指，贊成設立租管，認爲有助保障業主及住戶雙方。

工作小組自去年4月成立以來，經過多月討論，原則上認為政府應就劏房租務實行適當規管，以保障居於劏房的基層住戶，但同時認為應小心平衡業主和租客的權益。有消息指，小組曾探討過限制租金加幅不得超過15%，惟目前仍未有定案。就首份合約的租金，據悉小組初步認為不宜作出管制，初步僅有共識，規管業主收取的水電費，保障住戶。

劏房租務管制研究小組成員招國偉表示，劏房租務存在眾多爭議，認爲若報告出爐後，政府能夠在立法前提供空間予市民討論會更理想，惟目前仍屬未知之數，視乎政府態度。

議員陳恒鑌贊同設立租管，認爲劏房租金已經非常昂貴，限制水電費此有助防止業主牟取暴利，為住戶提供合理保障。他續指，有團體曾就劏房提供「2+2」的死約安排，即完成兩年租約後，原租戶可優先續租多2年，以及劏房的加租幅度不得高於15％的方案提議不錯，惟擔心若部分住戶中途獲編配公屋，需賠償租金，建議住戶在制定租約時，應列明有關情況，以防萬一。