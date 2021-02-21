六四紀念館仍放「光時」旗　法律學者指涉違國安法應撤回展品

近日疫情放緩，政府早前宣布放寬不少處所的限制要求，包括展覽館在內的文康設施。「六四紀念館」今日（21日）宣布，將於本周二（23日）復館，惟在目前的主題展覽中，仍見現時被視作違反《港區國安法》的「光時」旗幟，主辦方接受東網查詢時指，有關展品於去年4月已展出，而是次展覽主題涉及歷史，認為只是歷史教育的一部分，強調會堅持展示展品至3月底展覽結束。

港區國安法自去年6月30日晚上生效，被問到涉事主題展覽至今仍展示「光時」旗會否擔心觸犯法例時，該館管理委員會主席麥海華回覆東網表示，有關展品於去年4月已展出，暗示於法例生效前已存在，加上覺得這是歷史教育的一種，如果連這個也抹殺便太離譜了。

至於會否擔心政府和團體之後要求撤回展品時，麥指會「撐到底」，又指港區全國人大常委譚耀宗早前曾稱，若展示屬歷史展覽性質便沒有問題。翻查資料，該展覽自去年5月20日起開放予公眾參觀，據麥指出，有關展期至3月底結束，而該館亦會堅持展示展品至展期結束。

被問到該館展示「光時」旗的舉動有否觸犯港區國安法時，本身是大律師的議員容海恩表示，有關行為存在灰色地帶。容指雖然展品早於港區國安法生效前展出，但行為極具政治表態意味，認為主辦方只是以「歷史教育」作藉口，實際上則有散播港毒、鼓勵年輕人違法示威之嫌。

香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈則直指，有關行為已涉嫌觸犯港區國安法，因政府早前已嚴正聲明，展示「光時」旗屬違反港區國安法的行為。傅指在相關的法律條款中，未有指明「歷史教育」可被豁免，而他亦相信以「歷史」作包裝不能過法律的一關，並提醒負責展館的骨幹成員有可能就此負上法律責任，建議他們撤回展品。