黎智英等人涉8.18非法集結案　明將繼續由警方作供

前年8.18反修例「流水式集會」未經批准集結案中，因涉及《港區國安法》而被還押的壹傳媒黎智英與另外8名泛民人士被檢控，除區諾軒及梁耀忠外，包括黎智英在內的其餘7名被告均否認控罪，案件明日(22日)聆訊，繼續由警方作供。

張永勤警司上周五供稱，當時得知民陣將舉行集會後，便命令下屬評估該公眾活動是否重要，同時作風險評估。據評估顯示，活動有着6項潛在風險，包括對公眾造成不便、噪音滋擾等。

辯方質疑警方是故意不在維園南及北面閘口採取人群管理，張解釋根據經驗，人群主要經過東及西面閘口進入維園，而南及北面閘口則是讓人群疏散。張承認，當日下午3時許，他與其他指揮官並非身處維園，維園內只由2名警民關係組人員，負責與民陣聯繫。

目前受審的7名被告包括黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、梁國雄、吳靄儀及何秀蘭，他們被控一項組織未經批准集結及一項參與未經批准集結罪。

控方指控當日在獲發出不反對通知書的維園集會後，各被告拉着橫額帶頭離開維園，展開警方及遊行上訴委員會已明確反對的遊行。他們各人沿怡和街、軒尼詩道前行，沿途有叫口號。個多小時後，他們抵達遮打道行人專用區，黎智英等人放下橫額，李卓人才表示這是流水式集會的終點，呼籲市民離開。