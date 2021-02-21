全港酒吧停業近3個月　第二波結業潮已開始

因疫情關係，酒吧業界已停業近3個月，全港酒吧如骨牌般紛紛倒閉，第二波結業潮亦已開始，業界形容情況水深火熱，如墮入萬丈深淵。香港酒吧業協會聯同業界老闆員工於今（21日）招開記者會，批評政府防疫政策失敗無能，對復業要求被無視感到極度憤怒及失望，期望政府可以至少每間酒吧賠償50萬港元，強調業界已走投無路，即使只能營業至12時或配合各種防疫政策也會無奈接受。

香港酒吧業協會副主席錢雋永批評，全港酒吧已勒令停業接近3個月，相反和酒吧差不多形式的餐廳，只因牌照並非「酒吧批註」就可繼續營業，做法極度不公。他認為政府對整個娛樂行業都有偏見，「因為我哋聽話就蝦酒吧業界，根本就係留難我哋，好失望好唔開心」。

錢續指，早前已約見4名行會成員並提出復業訴求，可惜「某人唔聽」，訴求毫無回應，對此感到失望及憤怒。他又指，酒吧業界第二波結業潮已開始，農曆新年期間有70間酒吧結業，佔全港酒吧5%，加上上一輪的結業潮，合共有210間酒吧結業，佔全港酒吧15%。

迷城酒吧老闆陸偉強坦言，先前的「保就業」計劃所得補貼名義上是8成分配員工、2成分配老闆。然而，現時情況是停業接近3個月，連租金都無法負擔，認為「保唔到老闆點保員工？」，批評政府做錯事，到頭來卻懲罰酒吧業界。

作為單親媽媽的酒吧員工曹小姐一度哽咽，坦言「無哂積蓄，年都過唔到」，指家裏有小朋友和老人家要照顧，現時靠每小時60港元的兼職勉強度日，對比以往每月約2萬港元的薪水實在是杯水車薪，甚至連親朋戚友的拜年利是亦無法負擔，指摘政府防疫有漏洞卻要小市民承受。