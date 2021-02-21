去年只捐1個月人工惹爭議　輿論壓力下港府跪低減薪10%

自回歸以來，每當社會經濟出現困境，過往數屆政府均會宣布帶頭減薪，與市民共度時艱，惟特首林鄭月娥曾一度沒有效法，僅捐出1個月薪酬，更有意逆市加薪，薪酬預算開支更高達520萬港元，但最後林鄭在輿論壓力下「跪低」，與問責高官減薪10%，為期1年。

新冠肺炎疫情自去年初於全球大爆發，導致經濟大受影響。早於去年2月初，本港已有不少政黨和團體要求林鄭應帶頭減薪，亦有外國政府宣布減薪1個月與市民共度時艱。其後政府在2月底，僅宣布所有政治任命官員捐出1個月薪金作慈善用途，連同其他政府高官在內逾千萬港元。當時政府被問到為何不減薪時，只稱減薪只可以為庫房節省，認為捐出薪金可以直接幫到人，薪酬總額亦會減少，有雙重意義。

直至去年3月底，再有外國政府先後宣布高官減薪，甚至進一步「加碼」減薪，但林鄭最初沒有響應，於4月初時指她和問責團隊的薪金上升，是根據機制按年按通脹調整，又指首要任務是防疫抗，支援企業及員工。但她事隔不足1日隨即「跪低」，在記者會中宣布自己與其他司局長及特首辦主任將減薪10%，為期1年。

直至去年六月，問責官員宣布凍薪1年，而近期外間仍有不少聲音要求高官減薪，但政府卻無動於衷。