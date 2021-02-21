賢學思政3成員擺街站叫口號　違禁聚令被票控

賢學思政3名成員今日下午（21日）於旺角擺設街站，呼籲市民杯葛政府「安心出行」手機程式，期間多名軍裝警員上前圍封街站以及3名成員，指他們違反禁聚令並發出告票。賢學思政召集人王逸戰指出，警員稱他們一同高叫相同口號，屬於「有共同目的的聚集」，即使相距10米、20米以外距離，都足以違反禁聚令。

下午5時許，10多名軍裝警員以橙帶圍封賢學思政的街站，並登記賢學思政3名成員的資料，期間又以攝錄機拍攝旁觀途人的情況。王逸戰等3人獲警方釋放後表示，街站主要宣傳杯葛「安心出行」手機程式的訊息，但因今天是21日，故高叫「721，唔見人」的口號。其後有警員指他們為「有共同目的的聚集」，並非距離問題而檢控違反禁聚令。

王亦指出，期間警方曾有警告他們，過往曾有涉嫌觸犯《國安法》的言論，而圍封街站時亦見有警員曾高牌紫色警告旗，指在場人士有可能涉違反《國安法》。

警方表示，今日下午約5時15分，接報指有人設置街站聚集在旺角豉油街20號對開，涉嫌違反《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》（第599G章）。人員經初步調查後，向現場1男2女，年齡介乎19至20歲，發出定額罰款通知書。