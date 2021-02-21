新咪錶落地一個月即現故障　市民苦等半小時束手無策

政府推動「智慧出行」，運輸署早前宣布分階段安裝1.2萬部新路邊停車收費表(咪錶)，昨日(20日)正值更換計劃開展一個月，已有咪錶「出事」。位於大埔鄉事會坊的咪錶位，約三分一咪錶出現故障無法使用，一眾駕駛者站在咪錶前研究一番亦束手無策，只能致電營辦商查問，受影響逾半小時以上。

據了解，昨日有市民到大埔鄉事會坊咪錶位泊車，入錶時發現咪錶無法操作，屏幕顯示的日期為去年9月，咪錶倒數尚餘泊車時間有99小時，只能站在咪錶前束手無策。亦有市民表示新咪錶更換時間尚短，未能完全了解所有功能，認為當局推出新系統，應給予使用者適應期，期間希望能酌情處理。

運輸署回覆表示，根據營辦商的紀錄，其新咪錶後台監察系統於昨日早上約11時45分曾發出警報，顯示安裝在大埔鄉事會坊的其中12支新咪錶出現故障，未能提供正常服務，營辦商的電話熱線曾接獲市民查詢，其後隨即作出跟進，並約在下午1時完成修復工作，有關咪錶已恢復正常運作，運輸署和機電工程署已要求營辦商就事故作出調查並提交報告。