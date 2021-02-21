政Whats噏：睇好內地樓市　陳健波梁美芬疫市買「磚頭」

新冠肺炎疫情爆發逾1年，重創本港經濟，但係有議員竟然「疫」市買「磚頭」喎。講緊邊個？咪係保險界議員陳健波（波哥）同九龍西直選議員梁美芬（Priscilla）囉，但佢哋唔係喺香港置業，而係喺內地買樓，點解咁睇好內地樓市呢？

翻查議員嘅利益申報期間，發現波哥持有物業嘅一欄都有更新喎，佢唔單止喺香港持有物業，最近仲喺內地買咗樓添！我哋問佢到底點解兩地未通關嘅時候仲要買樓，唔驚買咗樓但每次返內地，都要強制隔離咩？佢就話其實係樓花嚟嘅，都有1年至2年時間先真係可以入住，不過就睇好呢幾年經濟會好返嘅。

之不過，波哥點解突然想喺內地買樓呢，唔通覺得香港地方狹窄住得唔舒服？佢話本身都冇諗住買，之不過經歷2019年反修例風波，覺得內地仲安全過香港先決定喺深圳買樓住。佢仲認為深圳交通都好便利，可以當作據點，以後得閒可以喺深圳去第二度旅遊咁話。

咁Priscilla又點呢？我哋睇過立法會嘅利益申報，佢喺舊年7月申報，透過公司持有擁有2個喺九龍西嘅物業，1個係住宅，另1個就係非住宅，而喺新界西同國內各有1個住宅物業，即前後合共4個物業。

睇返資料，Priscilla近年喺買樓投資方面似乎甚有研究，早於2016就喺美國擁有1個住宅物業，但無幾耐就賣咗。另外就喺前年1月嘅申報中，佢就少咗個九龍西住宅物業，話係放售咗紅磡黃埔花園中層單位，賺近350萬港元。

問返Priscilla點解咁大膽，喺「疫」市下都敢買樓投資，佢就笑言不嬲都鍾意買樓，打算分散投資，話之前賣咗美國加州嘅物業，都係因為美國投資唔賺錢，所以最後都係賺得少少，同埋自己一向打算分散投資，又睇好內地市場，就快手去買。

至於喺邊個城市置業佢就無透露，只係大讚係1個幾好嘅城市，頗有文化色彩，自己相當滿意，暫時亦無租出去，自己有機會都想返去住吓咁話。但點解疫情下都返到內地，佢就透露當時先生在內地，可以幫手搞掂買樓手續，所以唔需要自己親身前往內地咁話。