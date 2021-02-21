逾200學校申請全校半天面授上課　暫無理據強制教師檢測

教育局早前公布，若學校能安排教職員每兩星期接受病毒檢測，則有條件全校恢復半天面授課堂。教育局局長楊潤雄今日(21日)出席電台節目時表示，截至上周有逾200間學校申請恢復半天面授課，當中一半是補習學校，其餘主要是幼稚園，中、小學並不多。他強調有關做法屬自願性質，過去在學校爆發的個案不多，故暫時沒有充分理據強制要求所有老師恒常檢測。

楊續指，農曆新年假期過後，大部分學校會在明日復課，安排不多於三分一學生回校參與面授課堂。至於何時可讓所有學生回校上課，仍要視乎疫情發展再決定。他強調有關做法屬自願性質，又指過去在學校爆發的個案不多，因此暫時沒有充分理據強制要求所有老師恒常檢測。

他又指，如果個別校長覺得在學校數十名老師都不能說服時，作為政府需要面對數萬名老師時，只是把問題擴大了。他補充，當局先讓5個優先群組接種新冠肺炎疫苗，希望稍後當疫苗供應更充足時，教職員可前往接種。