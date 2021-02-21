政Whats噏：黃玉山稱通識教材應送審　可避免出現扭曲事實

通識科教育一直備受爭議，教育局早前宣布改革通識科後嘅課程大綱，並準備「適用書目表」，仲同出版書商作緊密聯絡，若新教科書未及下學年推出，將由局方統一發放教材。公開大學前校長黃玉山就認為，通識教育唔可以單靠剪報同埋網上資料，需要有送審嘅教材，咁先可以避免出現扭曲事實嘅情況。

黃日前喺一個網上節目中指出，2019年反修例示威時出現唔少關於老師扭曲事實嘅投訴，佢話自己曾經觀課，發現老師只係叫學生分享同討論剪報，當某啲報道嘅觀點同學生唔同嘅時候，學生仲會用「噓」嚟回應，形容學習氣氛唔理想。佢仲話教科書有必要送審，一嚟避免出現扭曲事實嘅情況，二嚟教師教學時亦有準確同埋可靠嘅資料。

佢又指通識科嘅原意係避免學生太快「文理分流」，可以多接觸唔同範疇嘅知識，唔係好似依家咁，標榜批判性思考，一味地批評別人，而是應訓練學識明辨是非，慎思明辨啊。另外，政府又話會研究改以合格制取代分數制。佢認為最緊要係學生學到嘢，即使轉為合格制相信對同學升學都唔會好大影響，因為大學都有唔少科目係行合格制。