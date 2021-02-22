懲教署推行智慧監獄　研無人機巡邏取代人手於外圍監察

智慧監獄由建議到實行至今已有4年時間，計劃由現任署長胡英明和前任署長林國良一起構思，除提高保安水平，其中一個主要目的是「救自己」。胡英明說：「懲教署工作勞動性大，請不到人，環境又差，不少同事選擇走。」他指，第一代智慧監獄將會在大潭峽懲教所運作，署方未來再會試行多項措施，包括「無人機巡邏系統」等；更推行讓人員在院所內利用電子手帳打電話，打破院所100年以來不准許人員向外界打電話的傳統。

為便利人員工作，胡英明陸續試行各種不同新的智能設備，其中「智能物流系統」正在研發，並考慮在赤柱監獄試用。胡指，由於院所經常出現非法買賣膳食的行為，而該系統在不需人手運輸的情況下將飯餐由廚房自行送達飯堂，「架車都會自己行，唔使犯人推，所有古靈精怪，秘密收藏食物及畀多畀少的問題都無晒。」職員只要拍卡接收特定數量的飯餐作實，然後分派，系統自行紀錄。用膳後，餐具亦會由餐車自行送回廚房。

此外，人員日常工作主要是巡邏院所，且不分晝夜，胡表示，巡邏工作最耗損人力，經常要走上兩三層，數十個囚室，亦要有人負責留意圍網，監察是否有人入侵監獄或越獄等違規情況。胡表示，署方將於今年試行「無人機巡邏系統」和引入第二代「智能機械人系統」，前者以無人機取代人手監察圍網狀況和周遭範圍，目前計劃在歌連臣角懲教所進行試飛測試，並已向民航處申請牌照，若試飛順利，將於高度設防監獄試用；而後者則計劃以「智能機械人」巡查整幢樓層，並新增熱能探測和聲響監察，計劃引入至少7部用於荔枝角收押所，年底將會發出標書。

另外，懲教署多年來面臨人手流失問題，去年署方聘請380多人，但連同退休、辭職及轉職等原因，卻有340多人離開懲教署，令現時的大量空缺難以填補。因此，胡指出近年來在多方面不斷作出改變，要徹底變革，無論職員福利，工作環境及流程都要變，智慧監獄能否成功落實將會是一個轉捩點。