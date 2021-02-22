懲教署黑豹部隊應付監獄暴亂　過去兩年出動近800次

懲教署俗稱「黑豹部隊」的常規區域應變隊，在院所發生緊急事故時提供更有效、快速及機動的支援，以及執行高風險押解。部隊配有實彈槍械及低殺傷力武器，隊員均經過嚴格挑選及接受高強度訓練，確保在任何情況下均能在短時間內迅速控制場面，避免事件演變成騷亂。部隊於去年及前年，分別出動過335及444次。

懲教署署長胡英明表示：「近年世界各地監獄內不斷發生大型暴亂，有人死傷，有需要成立專門接受特種訓練的部隊防範。」部隊2016年9月成立，以黑豹作隊徽，初期僅35人，只駐守港島、九龍及大嶼山3區，2019年起擴充至新界、喜靈洲及個別大型懲教院所，惟因保安及行動考慮，實際人數則不便透露。

署方騰空歌連臣角懲教所作為部隊訓練基地，其他組別人員亦會到該院所受訓，以增加各組默契。黑豹部隊配有精良的裝備，有實彈槍械如輕機槍，亦有低殺傷力武器如轉輪式防暴槍等。胡又指，對歐美實施禁運武器已有心理準備，署方亦會與內地及自行研發適合香港懲教署應用的裝備。

加入部隊須完成為期11周的「安全有效控制戰術專業證書」課程，學習戰術運用及使用多種武器。部分隊員先後參與「亞洲監獄騷動應對挑戰賽」及在美國舉行的世界性「監獄騷動應對挑戰賽2019」，分別獲亞洲總冠軍及全球總季軍，揚威國際。

訪問當日，部隊在總懲教主任/押解及支援組陳浩明帶領下示範3個場景的演練，第一個場景是隊員游繩而下，輔助行動隊伍進入現場。第二個是模擬有人在工場鬧事並挾持人質，隊員發射催淚彈，再迅速入工場制服鬧事者。另一個場景則是模擬操場發生暴亂，有人更掟汽油彈磚頭，人員發射催淚彈並圍捕鬧事者。